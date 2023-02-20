На ремонт дорог Брянска потратят более миллиарда рублей

В этом году на дорожный ремонт в областном центре потратят олее миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель комитета по ЖКХ городской администрации Владимир Тюканько.

По нацпроекту в Брянске в этом году капитально отремонтируют 26 улиц. Семь из них переходящие с 2022 года. Всего на работы выделили 1,13 млрд рублей.

Один из самых больших объектов в программе – улица Почтовой. Здесь отремонтируют 2,95 километров дороги, асфальтового покрытия — 36 600 квадратных метров. Подрядчик «Брянскавтодор» также установит новое освещение, нанесёт разметку и обустроит пешеходные переходы.