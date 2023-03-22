На следующей неделе на брянских дорогах начнётся ремонтный сезон

В Брянской области со следующей недели стартует ремонт и строительство дорог. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наступили плюсовые температуры, и уже со следующей недели дорожники приступят к полноценному ремонту и строительству дорог по всей области. Текущий ямочный ремонт будет продолжен, но сейчас необходимо оперативно выполнять ремонтные работы большими картами. Это один из наиболее эффективных способов ремонта дорожного полотна при соблюдении всех технологий. При этом главное, чтобы работы по фрезеровке и укладке асфальта велись одновременно и при соответствующих погодных условиях», – подчеркнул глава региона.
Александр Богомаз отметил, что по 70% объектов уже есть контракты, а подрядчики закупили необходимые материалы.
«С понедельника запускаем асфальтные заводы, чтобы можно было вести ремонт улично-дорожной сети горячим асфальтом», – подчеркнул глава региона.
Также губернатор упомянул о дорогах, отремонтированных ранее.
«Знаю, что после зимы у жителей есть вопросы к состоянию дорог, сам регулярно езжу за рулем и по Брянску, и по области. В неудовлетворительном состоянии находятся гарантийные дороги некоторых подрядных организаций, с которыми и в прошлые годы были проблемы. Они, как и прежде, будут устранять выявленные дефекты за свой счет. На тех подрядчиков, которые не выполняют работы в указанные в контрактах сроки, документы о взыскании штрафных санкций и о признании недобросовестными участниками рынка будут переданы в соответствующие инстанции», – заключил глава региона.
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