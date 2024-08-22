На трассе на повороте к городу Фокино рабочие укладывают асфальт

На трассе на повороте к городу Фокино рабочие укладывают верхний слой асфальта. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Дятьковском районе продолжается капитальный ремонт трассы Брянск-Дятьково-граница Калужской области. Два километра дороги перед поворотом к городу Фокино обновляет подрядчик АО «Брянскавтодор». Специалисты укладывают верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Трасса Брянск-Дятьково-граница Калужской области соединяет два региона. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонт делают на трёх участках магистрали, протяженностью 7,7 километра.