На трёх улицах Брянска отключат воду

В пятницу, 28 июля, специалисты Брянского городского водоканала будут ремонтировать водопроводную сеть на улице Дуки, 49 в Советском районе. В связи с этим с 10 до 18 часов отключат воду в жилых домах и нежилых помещениях. Ограничения коснуться домов №49, 51, 53, 55, 57, 60, 56, 62, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 58, 58А, 54 на улице Дуки, всей улицы Малыгина и домов №6, 8, 10, 12 по улице 7-я Линия.

В пятницу на трех улицах Брянска отключат воду. Об этом сообщили в городской администрации.

Время помогать 21 июля 2023 года на пленарном заседании Госдумы принят в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации». Инициатива, внесённая Смоленской областной Думой, была разработана депутатами фракции «Единая Россия». Предлагаемые изменения позволят кредитным организациям выделять средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) на уплату налогов по упрощённой системе налогообложения.

Особые гости В середине июля в смоленском лагере «Факел» стартовала необычная смена. Вместе со смоленскими школьниками здесь проводят каникулы ребята из ДНР. С условиями размещения гостей ознакомился врио губернатора Василий Анохин. «С 17 июля в оздоровительном лагере «Факел» в Красном Бору отдыхают 127 детей из Першотравневого района Донецкой Народной Республики. Это наш подшефный район. Совместно с Курской

Служебное жильё предоставляется В Новодугинском районе выделят две квартиры для специалистов Службы скорой помощи. Такое поручение дал врио губернатора Василий Анохин после оценки работы Новодугинского отделения Сычёвской ЦРБ. Этот и другие объекты Василий Анохин посетил в ходе рабочей поездки в муниципалитет. «Главная болевая точка — низкая укомплектованность кадрами. К примеру, на подстанции «Скорой» — дефицит фельдшеров, нет возможности

Для подготовки кадров. Какие перемены ждут Ярцевский район? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочей поездкой в Ярцевском районе. Глава региона ознакомился с работой социальных объектов и встретился с жителями муниципалитета. Большинство затронутых в ходе общения тем касалось дефицита медицинских кадров, ЖКХ, благоустройства и ремонта. Меры поддержки Вопрос нехватки специалистов поднимался и во время посещения главой региона Ярцевской ЦРБ. По

Движение автомобилей на 4 переездах в Смоленской области будет закрыто в некоторые дни июля на период ремонтных работ Движение автомобилей через 4 железнодорожных переезда, расположенных на перегонах Сафоново – Азотная, Милохово – Ярцево – Кардымово в Смоленской области, будет закрыто в связи с проведением ремонтных работ в некоторые дни июля. Так, 20 июля с 11:00 до 20:00 будет закрыт для проезда автомобилей переезд в районе поселка Струково в Дорогобужском районе. Объезд возможен по