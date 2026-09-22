На уборку контейнерных площадок в Брянске выделили почти три миллиона рублей

2026, 22 сентября 12:21

На уборку контейнерных площадок в Брянске выделили почти три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жители города Брянска неоднократно жаловались в администрацию на навалы отходов на контейнерных площадках. Часто там оказывают крупногабаритный и строительный мусор, шины и спиленные ветки деревьев.

С начала года на ликвидацию навалов из городского бюджета потрачено 1 200 000 рублей. В настоящее время проходят торги ещё на 2 700 000 тысяч рублей. Деньги также пойдут на вывоз навалов с контейнерных площадок. Очередность уборки определят управление ЖКХ Брянска вместе с районными администрациями и региональным оператором.