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ЖКХ

На уборку контейнерных площадок в Брянске выделили почти три миллиона рублей

2026, 22 сентября 12:21
На уборку контейнерных площадок в Брянске выделили почти три миллиона рублей
Источник фото

На уборку контейнерных площадок в Брянске выделили почти три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

Жители города Брянска неоднократно жаловались в администрацию на навалы отходов  на контейнерных площадках. Часто там оказывают крупногабаритный и строительный мусор, шины и спиленные ветки деревьев. 

С начала года на ликвидацию навалов из городского бюджета потрачено 1 200 000 рублей. В настоящее время проходят торги ещё на 2 700 000 тысяч рублей. Деньги также пойдут на вывоз навалов с контейнерных площадок. Очередность уборки определят  управление ЖКХ Брянска вместе с районными администрациями и региональным оператором.

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