Улицу Севскую отремонтировали за 17 млн рублей в Брянске

2026, 21 сентября 15:43

Улицу Севскую отремонтировали за 17 млн рублей в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Фокинском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Севской. За два с половиной месяца подрядчик обновил почти километр дороги от пересечения с улицами 2-я Аллея и Красных Партизан, а также с улицей Транспортной.

Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Для безопасности рабочие установили 39 новых знаков, уложили три искусственных неровности и оборудовали пешеходный переход. На столбах освещения заменили электрические провода.

Качество ремонта проверила межведомственная комиссия. Подрядчику предстоит убрать строительный мусор и разобраться со скоплением воды недалеко от пересечения с улицей 2-я Аллея.

«Строителей мы просили внимательно относиться к работам, которые уже сделали местные жители у своих домов. Например, если хозяин перед своей калиткой уже уложил плитку, то её не убирали, а аккуратно стыковали с новым тротуаром. Также строители бережно относились к цветникам», — рассказал заместитель начальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Стоимость ремонта Севской превысила 17 млн 300 тыс. рублей. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».