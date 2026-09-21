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ЖКХ

Улицу Севскую отремонтировали за 17 млн рублей в Брянске

2026, 21 сентября 15:43
Улицу Севскую отремонтировали за 17 млн рублей в Брянске
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Улицу Севскую отремонтировали за 17 млн рублей в Брянске. Об этом сообщили в  пресс-службе мэрии.  

 

В Фокинском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Севской. За два с половиной месяца подрядчик обновил почти километр дороги от пересечения с улицами 2-я Аллея и Красных Партизан, а также с улицей Транспортной. 

Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Для безопасности рабочие установили 39 новых знаков, уложили три искусственных неровности и оборудовали пешеходный переход. На столбах освещения заменили электрические провода. 

Качество ремонта проверила межведомственная комиссия. Подрядчику предстоит убрать строительный мусор и разобраться со скоплением воды недалеко от пересечения с улицей 2-я Аллея. 

«Строителей мы просили внимательно относиться к работам, которые уже сделали местные жители у своих домов. Например, если хозяин перед своей калиткой уже уложил плитку, то её не убирали, а аккуратно стыковали с новым тротуаром. Также строители бережно относились к цветникам», — рассказал заместитель начальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Стоимость ремонта Севской превысила 17 млн 300 тыс. рублей. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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