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На Украине учредили премию имени брянского поэта Владимира Сорочкина

2021, 18 ноября 08:00 Общество
На Украине учредили премию имени брянского поэта Владимира Сорочкина
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Об этом сообщили в Национальном союзе писателей Украины.

Председатель правления Национального союза писателей Украины Анатолий Мироненко сообщил об утверждении новой литературной премии имени брянского поэта Владимира Сорочкина.

«Ужасное время. Даже попрощаться с другом не могу. Нас разъединили. Прости Друг. Решением Правления в Международном союзе писателей и мастеров искусств утверждена литературная премия им. Владимира Сорочкина «Золотая ладья». Теперь ты с нами навсегда!» – сообщил Анатолий Мироненко на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация автора.Ред.).

«Мудрое решение! Но, главное, как быстро… Это удивительно, как оперативно было принято решение… Такому подходу к делу надо поучиться! Очень…», «Прекрасная идея, Анатолий Анатольевич! Уверена, «Золотая ладья» будет популярна среди писателей и почитателей таланта Владимира Евгеньевича. Литературная премия станет самым настоящим символом памяти. Пусть поэтическое творчество Сорочкина долгие годы вдохновляет, дарит веру в прекрасное и раскрывает в человеческой душе лучшие чувства…» – отмечают его подписчики.

Председатель Брянской областной общественной писательской организации, секретарь Союза писателей России Владимир Сорочкин скончался 14 ноября в результате инсульта. 16 ноября его похоронили на Центральном кладбище Брянска.

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