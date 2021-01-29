На улицах Брянска высадят почти 300 тысяч цветов

В брянских теплицах уже выращивают тюльпаны к 8 марта.

В теплицах Брянска начали выращивать цветы, которые с наступлением тепла планируется высадить на городских клумбах.

Как сообщает мэрия Брянска, семены были высажены еще в декабре, а сейчас готовят ящики для посева рассады. В некоторых из них уже «прописались» бегонии и другие цветы.

В этом году в Брянске планируется высадить на 50 тысяч цветов больше, чем годом ранее. Это вызвано увеличением площадей, которые нуждаются в озеленении. В частности. цветы планируется посадить вдоль новых разворотных колец.

В теплицах также выращивают тюльпаны, которые пойдут в продажу в канун 8 марта. Всего посеяно 19 тысяч цветов.

На брянских клумбах тюльпаны были высажены в зиму и зацветут в мае.