На улице Крахмалева в Брянске высадили клёны

В Советском районе областного центра после ремонта восстановили зелёную зону, сообщили в горадминистрации.

На улице Крахмалева в июля строители перенесли остановку «Лицей №1», отодвинув её от проезжей части. В связи с этим убрали 12 деревьев и 3 кустарника.

Теперь подрядчик начал восстанавливать зелёную зону. Первой партией саженцев стали семь молодых остролистных клёна.

Капитальный ремонт улицы Крахмалева завершится только в следующем году. Работы, запланированные на текущий год, выполнены на 85%.