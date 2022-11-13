Город32

На улице Куйбышева Брянска будут снимать асфальт

2022, 13 ноября 11:31 Общество
На улице Куйбышева Брянска будут снимать асфальт
Источник фото

На автодороге по улице Куйбышева в понедельник рабочие будут снимать старый асфальт. Об этом сообщили в горадминистрации. 

На улице Куйбышева в Брянске подрядная организация ООО «Дорстрой 32» продолжает делать капитальный ремонт.  В понедельник, 14 ноября  от улицы III Интернационала до улицы Ульянова в Бежицком районе рабочие начнут снимать старое  асфальтобетонное покрытие. Ремонт начнётся с 8 часов утра. 

В горадминистрации попросили водителей не парковать машины в зоне ремонта и на прилегающей территории. Также автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты. Из-за работ на дороге могут появляться пробки.

Читайте также
Брянские полицейские ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег
13 ноября 11:19
Брянские полицейские ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег
В школе Брянска открыли доску в честь пограничника
12 ноября 12:06
В школе Брянска открыли доску в честь пограничника
Для пассажиров поезда «Москва — Брянск» запустят автобус
11 ноября 19:42
Для пассажиров поезда «Москва — Брянск» запустят автобус
Брянец, избивший мать-инвалида, отправится в колонию на девять лет
11 ноября 17:33
Брянец, избивший мать-инвалида, отправится в колонию на девять лет

Новости регионов

09.11.2022 11:54
В Смоленске почетным жителям устроили праздник
В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко.  Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство
08.11.2022 14:50
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений

Актуальные темы

Общество
В среду в Брянске ограничат движение машин
Деловые новости
Педагогам — дорогу! Воспитатели и учителя начальных классов сегодня нарасхват
Происшествия
Более пяти миллионов рублей похитили лжебанкиры у брянцев
Деловые новости
Брянский Губернаторский симфонический оркестр приглашает​ на музыкально-литературный вечер «Петра Великого творенье»
Происшествия
Два человека погибли на трассе в Климовском районе

Новости партнёров

О распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования
О распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования

Заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Н.А. Новикова отвечает на ряд наиболее интересующих вопросов.

Воспитанники Православного детского дома побывали в Смоленскэнерго
Воспитанники Православного детского дома побывали в Смоленскэнерго

 

На МЖД ускорили доставку цемента
На МЖД ускорили доставку цемента

На Московской железной дороге внедрена технология формирования составов из порожних цементовозов, позволяющая ускорить доставку цемента конечному потребителю.

В Брянскэнерго прошел День донора
В Брянскэнерго прошел День донора

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» прошла благотворительная акция «Стань донором – спаси жизнь»! Она была приурочена коДню народного единства, который в России отмечается 4 ноября.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.