На улице Куйбышева Брянска будут снимать асфальт
На автодороге по улице Куйбышева в понедельник рабочие будут снимать старый асфальт. Об этом сообщили в горадминистрации.
На улице Куйбышева в Брянске подрядная организация ООО «Дорстрой 32» продолжает делать капитальный ремонт. В понедельник, 14 ноября от улицы III Интернационала до улицы Ульянова в Бежицком районе рабочие начнут снимать старое асфальтобетонное покрытие. Ремонт начнётся с 8 часов утра.
В горадминистрации попросили водителей не парковать машины в зоне ремонта и на прилегающей территории. Также автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты. Из-за работ на дороге могут появляться пробки.
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