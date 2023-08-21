На улице Одесской в Брянске закончили ремонт

В Брянске подрядчик закончил капитальный ремонт дороги на улице Одесской. Об этом сообщили в городской администрации.
В Володарском районе закончился ремонт улицы Одесской. Подрядчик «Дорожное управление» города Брянска привел в порядок участок в 305 метров от перекрестков Одесской с улицами Пушкина и Красной.
Рабочие заменили асфальтовое покрытие тротуаров и проезжей части и установили девять новых опор фонарей со светодиодными лампами. Также специалисты проложили 86 метров ливневой канализации. Подрядчик пообещал, что избавился от лужи, которая много лет разливалась на пересечении Одесской и Красной.
Представители Володарской администрации, городского совета народных депутатов, технадзора и общества инвалидов прошлись по обновленной дороге.
«Я сам живу в этом районе. Асфальт уложен отлично. Проехал по всей улице. Пандусы для инвалидов сделали хорошие. Но есть три участка, которые необходимо немного поправить. Например, на пешеходном переходе, где проходит ливневая канавка, надо сделать не такие крутые участки съезда. Ну и еще в паре мест сделать с тротуара более плавные съезды», — отметил представитель общества инвалидов Александр Силаев.
Подрядчик в кратчайший срок предстоит устранить недостатки.
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