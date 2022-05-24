На улице Шолохова в Брянске строят тротуары

Всего там отремонтируют 2,1 километра дороги.

В Фокинском районе Брянска идёт капитальный ремонт автодороги по улице Шолохова.

Так, рабочие обустраивают тротуары от улицы Анри Барбюса до проспекта Московского. По чётной стороне улицы Шолохова – от улицы Полесской до переулка 7-го Ноября строят новые пешеходные дорожки. Их ранее там не было. В порядок приводят тротуары от проспекта Московского до улицы Полесской.

Всего на улице Шолохова отремонтируют 2,1 километра дороги от переулка 7-го Ноября до улицы Анри Барбюса.