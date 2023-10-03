На улице Витебской в Брянске достроили дом для переселенцев

На улице Витебской в Брянске готов дом для переселенцев из аварийных многоэтажек. Об этом сообщили в городской администрации.

Подрядчику «Монолитстрой» за год построил пятиэтажку на улице Витебской в областном центре. Там 98 однокомнатных, 39 двухкомнатных и одна трехкомнатная квартира. В дом переселят жителей из более чем 20 аварийных многоэтажек.

В помещениях разведена электропроводка, установлена сантехника и автономное отопление. В квартирах заканчивается укладка линолеума и отделочные работы. В ближайшее время дом подключат к газу. За несколько дней рабочие планируют закончить благоустройство прилегающей территории: установить площадку, сделать парковку, тротуары и подъездные пути.

На строительство дома потратили более 335 млн рублей.