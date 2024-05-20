На улице Западной в Брянске построили тротуары по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Фокинском районе Брянска идёт капитальный ремонт улицы Западной. Подрядная организация «ПрофДорСтрой» приводит в порядок 1,5 километра дороги.

Специалисты уже построили на этом участке новый тротуар. Также им предстоить установить фонари и уложить асфальтобетонное покрытие. В завершении на проезжую часть нанесут разметку, а вдоль дороги поставят новые знаки.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».