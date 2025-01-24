На улице Зелёной в Бежицком районе Брянска сделали канализацию

На улице Зелёной в Бежицком районе Брянска построили канализацию за 33 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Зеленой и переулку 3-му Бежицкому в Брянске построили канализацию. Несколько десятков домов частного сектора Бежицкого района подключи к центральной канализации.

Протяжённость коммуникаций превысила 2,2 км. На трассе установили 26 приёмных колодцев. Насосная станция перекачивает стоки в городскую канализационную сеть.

На объекте работ подрядчик «ЛюксОйл-СервисБрянск». Канализация обошлась в почти за 33 миллиона рублей.