Рабочие перенесли коммуникации и заканчивают возведение подпорной стены. Над стеной построят тротуар. На отрезке от улицы Луначарского до улицы Калинина рабочие продолжают укладывать асфальт на проезжей части.

На участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса специалисты уже уложили асфальтобетонное покрытие и построили тротуар.

На улицы Горького в Брянске рабочие укладывают асфальт. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

«Папа поймёт и всегда поддержит» В КДЦ «Губернский» прошёл концертный вечер, приуроченный ко Дню отца. В концертном зале не было свободных мест – на праздник собралась разнообразная публика – от студентов и педагогов до врачей, военнослужащих, депутатов и представителей общественных и ветеранских организаций. «У нас сегодня удивительная аудитория – студенты и педагоги, врачи и военнослужащие, депутаты и представители ветеранских, общественных

Есть что делать Туристический потенциал Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место. Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был

Единой командой В регионе продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – 13 курсантов проходят очное обучение. За каждым из них закреплены профессионалы. На прошлой неделе для бойцов прошёл День наставника, участие в котором принял губернатор Василий Анохин. «Рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции

Интеллектуальные состязания Смоленщина в очередной раз стала площадкой для встречи талантливых представителей сферы информационных технологий. В областном центре при поддержке Минцифры России и АНО «Лаборатория цифровой трансформации» прошёл Международный ИТ-форум «Свой код». «В этом году на участие поступило более 1500 заявок. На форум приехали 500 лучших ребят, прошедших серьёзный конкурсный отбор. Значительно расширилась география события – 57

Будь строителем! Как в регионе привлекают молодёжь к профессии? Модернизация системы подготовки кадров для строительной отрасли стала темой ежегодной конференции отраслевого Консорциума среднего профессионального образования в сфере строительства. Мероприятие впервые состоялось в Смоленске и собрало более 100 участников из 32 регионов России. В пленарном заседании приняли участие президент Национального объединения строителей («НОСТРОЙ») Антон Глушков, первый заместитель министра