На въезде в Бежицу появились патриотичные граффити

Бетонные стены стали холстом для молодых художников – участников фестиваля «Брянск – город мой родной. Другое восприятие».

В Брянске прошел фестиваль граффити «Брянск – город мой родной. Другое восприятие».

Участие в нем приняли молодые художники в возрасте от 14 лет. Лучшие эскизы отбирало жюри, в состав которого вошли представители регионального отделения Союза художников России.

1 июня победители воплотили свои идеи на бетонных стенах на въезде в Бежицкий район. Брянск, Россия, мир и единство – главные темы, которые легли в основу настенных рисунков.

Юные художники под руководством более опытных наставников работали над картинами несколько часов.

«Не в первый раз проводим этот фестиваль, и до сих пор рисунки победителей прошлых лет радуют жителей города», – сообщила руководитель подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Брянской области Наталья Музалевская.

«Приятно, что в нашем городе много творческой молодежи. Ваши работы украсят наш любимый город, подарят ему новые, яркие краски», – обратилась к участникам фестиваля заместитель главы Брянской городской администрации отметила Валентина Миронова.