Начальника клинцовской колонии № 6 осудили за гибель заключенных

Его признали виновным в халатности.

Начальника колонии № 6 в Клинцах Алексея Левина признали виновным в халатности, которая повлекла гибель двоих заключенных.

Жестокое избиение в клинцовской исправительной колонии в декабре 2019 года стало вторым эпизодом за время его работы в роли начальника колонии.

Два года назад, когда после избиения скончался осужденный за организацию подпольного казино, к ответственности за его смерть призвали другого человека – заместителя начальника службы безопасности колонии Сергея Шевцова. Его освободили в зале суда. Присяжные сочли доказательства недостаточными для того, чтобы внести обвинительный приговор. Дело направили на новое судебное разбирательство.

Уголовное дело завели и на руководителя колонии. Накануне состоялся суд. Алексею Левину ближайшие 3 года и 4 месяца предстоит провести в колонии-поселении. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.