Отменен оправдательный приговор охраннику, убившему заключенного в Клинцах

Дело направили на новое рассмотрение.

Брянский областной суд отменил оправдательный приговор бывшего заместителя начальника отдела безопасности ИК-6 УФСИН России по Брянской области.

Апелляционное представление государственного обвинителя и жалобы потерпевших суд рассмотрел в среду, 27 мая.

Бывшего охранника клинцовской колонии обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Предварительное следствие установило, что в декабре 2019 года сотрудник колонии, принимая вновь прибывших заключенных, ударил одного из них ногой, повредив селезенку. Он умер в Клинцовской центральной городской больнице от обильной кровопотери.

26 марта коллегия присяжных заседателей Клинцовского городского суда оправдала охранника, отказав родным погибшего заключенного в возмещении материального и морального вреда.

С таким решением не согласилась прокуратура. В апелляции гособвинитель сообщил о нарушении его прав в представлении доказательство во время первого рассмотрения дела и существенных нарушениях закона, которые повлияли на решение присяжных.

Областной суд отменил приговор Клинцовского суда и направил дело на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в другом составе.