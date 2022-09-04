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Напор воды снизят на пяти брянских улицах

2022, 04 сентября 12:41 Общество
Напор воды снизят на пяти брянских улицах
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Из-за ремонта в дома Советского района Брянска снизят давление в системе водоснабжения. Об это сообщили в городском водоканале.

В понедельник, 5 сентября, снизится напор воды в домах по адресам:

— улица Вали Сафроновой, №№ 69 — 89;

— переулок Фокина, №№ 2 — 10;

— улица Дуки, №№ 2 — 40;

— улица 3-го Июля, №№ 1 — 30;

— улица 9-го Января.

С 9 до 18 часов специалисты будут проводить аварийный ремонт водопроводной сети по улице Вали Сафроновой, дом 89. Для этого будет понижено сетевое давление в системе водоснабжения.

 

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