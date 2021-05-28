Нарушения в аэропорту Брянск могут привести к трагедии

В здании аэропорта обнаружили непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Приокское управление Ростехнадзора выявило серьезные нарушения в Международном аэропорту Брянск.

Во время плановой проверки специалисты обнаружили 11 нарушений федеральных законов, норм и технических регламентов в работе производственного объекта «Сеть газопотребления АО «Международный аэропорт Брянск».

В аэропорту не продлили срок безопасной эксплуатации наружного газопровода высокого и низкого давления, введенного еще в 2008 году. В документах о газопотреблении отсутствует информация об участке наружного газопровода высокого давления протяженностью 11,3 метра. А генеральный директор аэропорта и ответственные за безопасную эксплуатацию газовых сетей не аттестованы в области промышленной безопасности.

«Выявленные нарушения могут привести к аварии, несчастному случаю, влекут за собой непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды», – сообщает Ростехнадзор.

Материалы о нарушениях направлены в Брянский районный суд для приостановления эксплуатацию сети газопотребления.