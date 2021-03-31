Наталью Назарову вновь назначили ответственной за брянские троллейбусы

Ее утвердили в должности директора городского троллейбусного управления.

Депутаты Брянского горсовета назначили Наталью Назарову на должность директора троллейбусного управления. Такое решение принято на очередном заседании в горсовете.

С 2016 по начало 2020 года Назарова уже руководила управлением и в конце прошлого года вновь приступила к работе с приставкой «и. о.».

Теперь ей вновь предстоит выводить троллейбусное управление из кризиса уже в должности полноправного директора предприятия.