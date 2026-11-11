Перегоревший фонарь больше не мелочь

2026, 11 ноября 13:27

Ещё недавно неработающий фонарь у подъезда считался мелкой бытовой неприятностью, но теперь в Брянской области к нему относятся серьёзнее. Губернатор Егор Ковальчук на еженедельной планёрке поручил главам муниципалитетов обеспечить исправное уличное освещение, потому что в темноте можно не увидеть подозрительный предмет на дороге.

Руководитель Центра управления регионом Денис Путило обратил внимание, что через платформу обратной связи люди часто жалуются как раз на такие мелочи, а замена лампочки бюджет не разорит.

С беспилотников сбрасывают взрывные устройства. Официально пока речь идёт о «тубусах», хотя замаскировать опасность можно под любую безобидную вещь. В Бежицком районе Брянска такие находки дважды за неделю обезвреживали рядом с жилыми домами, школами и детскими садами, затем похожие случаи фиксировали на дорогах, в том числе в Сельцо. Там участок в сторону Домашово полдня был закрыт на проверку, рассказал глава администрации Максим Гришков, о пострадавших не сообщалось.

Коммунальщики выходят во дворы раньше всех и теперь начинают день с инструктажа, а на подозрительные участки их пускают только после ОМОНа с кинологами. Правило для всех одно – не трогать, вернуться прежним путём, предупредить людей и отойти минимум на 100 метров, прежде чем звонить в 112. Чем грозит невнимательность, видно по случаю в Михайловке Климовского района, где мотоциклист наехал на взрывоопасный предмет и попал в больницу с осколочными ранениями.

Источник – сайт АиФ-Брянск