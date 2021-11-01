«Некое космическое тело» сфотографировали над Брянском

Автор снимка предположил, что это болид.

Житель Брянска Сергей Зайков сфотографировал необычный объект в небе над Брянском. Снимок он опубликовал в соцсетях.

«Некое космическое тело в небе над Брянском, вероятно, болид, догоревший в атмосфере. Вечером, как обычно, снимая закат, снял и какую-то яркую точку в небе, двигалась, непохоже на самолет, слишком долго висела на одном месте. Только придя домой и обработав фотки, я понял, что это, скорей всего, некий предмет из космоса, который догорает в атмосфере над Брянском», – рассказал фотограф.

По его словам, объект «медленно перемещался, сначала был достаточно длинный хвост, а потом завис и потух, около часа висел на одном месте».

Интернет-пользователи спорят о происхождении явления. Самые популярные версии – «инопланетяне не выдержали и решили посмотреть на маразм в Брянске», «инверсионный след от самолета» и «НЛО».