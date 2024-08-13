Несколько школ и детских садов построят в Брянске за шесть лет

Несколько школ и детских садов построят в старом аэропорту в Брянске за шесть лет. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии обсудили строительство новых образовательных учреждений с 2026 по 2031 годы. Так, за этот период на территории старого аэропорта планируют открыть несколько детских садов и школ. Там в настоящее время активно возводят многоэтажками и новые социальные объекты будут необходимы.

«Прошу вас внимательно отнестись к выбору мест для размещения школ и детских садов. В первую очередь, мы должны ликвидировать сегодняшние «болевые точки», а уже после строить на перспективу», — подчеркнул глава горадминистрации Александр Макаров.

В областном центре в настоящее время строят сразу три школы.

Высокие темпы строительства школ позволят перевести все учебных учреждений в режим первой смены