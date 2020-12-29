Незрячая певица из Брянска победила на международном творческом конкурсе

Брянчанка Карина Жакова завоевала первое место в номинации «Художественное слово».

Незрячачя певица из Брянска Карина Жакова завоеваа первое место в номинации «Художественное слово» на международном творческом конкурсе «Серебряный дождь». О своей победе брянчанка сообщила в соцсетях.

Ранее песня «Я тебя подожду» в ее исполнении была признана одним из лучших выступлений на всероссийском конкурсе слепоглухих «Созвездие талантов».

Карина регулярно участвует в различных творческих конкурсах и занимает призовые места.