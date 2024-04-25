Сотрудница брянского МЧС стал лауреатом Всероссийского конкурса

Сотрудница брянского МЧС стал лауреатом второй степени Всероссийского конкурса армейской песни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Сочи прошёл XXVI фестиваль-конкурс армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!». В нём участвовали представители силовых структур из России, а также Республик Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.

Конкурсанты выступали в девяти номинациях. В жюри вошли представители военно-оркестровой службы ВС РФ, композиторы, поэты-песенники.

Менеджер по персоналу отдела кадров, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Брянской области Татьяна Левша выступила в номинации «Солисты ансамблей песни и пляски». Она стала лауреатом II степени.