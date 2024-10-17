Новая установка для ремонта дорог прибыла в Брянск

Новая установка для ремонта дорог «Кохер» прибыла в Брянск. Об этом рассказали в городской администрации.
В Брянск со смоленского завода прибыла новой установки по ремонту асфальтового покрытия «Кохер». В городском дорожном управлении заканчивают подготовку к началу её работы. Специалисты от завода-изготовителя помогают с наладкой.
«Кохер» — это большой термос, установленный на шасси от «КАМАЗа». В бункере нагревают и перемешивают специальную смесь. Ею дорожники будут заделывать ямы на дороге вне зависимости от сезона.
«В Брянске уже латают асфальт горячим асфальтом с помощью рециклеров. Объем бака «Кохера» в несколько раз больше аналогичной ёмкости рециклера. Соответственно и производительность новой установки увеличивается. За один выезд он может качественно заделать значительно больше дорожного полотна», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.
«Кохер» купили за 8 млн рублей. В ближайшее время он выйдет на улицы города.
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