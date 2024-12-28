Новогодние подарки для детей привезли в приграничные районы Брянщины
Новогодние подарки для детей привезли в приграничные районы Брянщины сотрудники департамента образования. Об этом сообщил в соцсетях ведомства.
Руководство и сотрудники департамента образования и науки Брянской области купили 207 новогодних подарков для детей из Климовского и Погарского районов. В целях безопасности там отменили новогодние утренники и мероприятия. Коробки со сладостями уже привезли в приграничные районы. В преддверии праздников подарки передадут детям.