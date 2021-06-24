Новозыбковский водитель маршрутного такси извинился за некорректную езду

Накануне на дороге под Новозыбковом чудом удалось избежать аварии.

Об этом сообщает в соцсети водитель легкового автомобиля, который гневно обрушился на маршрутчика, едва не сбившего его машину при обгоне на повороте. Автор послания перевозил свою семью, поэтому негодует по поводу вероятности ДТП с печальными последствиями. В маршрутке также были люди.

«Летело это чудовище со скоростью 120 километров в час, поэтому лишь только чудо спасло от аварии с жертвами. Далее он продолжило свое движение, не сбавляя скорости!» – возмущен мужчина.

Этот пост собрал множество откликов местных жителей. В их числе оказался и водитель той самой маршрутки. Он принес свои извинения и объяснил причины случившегося: ему помешали выполнить маневр.

«Обгон я начинал после прохождения резкого поворота на скорости 50 километров в час. Автомобиль передо мной начал ускоряться, препятствуя обгону. Машину увидел, но притормозить не успевал, поэтому принял единственное верное решение: нажать на газ и «нырнуть» в проем», – отписался виновник случившегося и поблагодарил владельца легкового авто за то, что позволил совершить маневр и «дал пространство».

Это искреннее сообщение подкупило подписчиков. Они признались, что впервые видят такого вежливого и честного водителя маршрутного такси. Фолловеры посоветовали участникам дорожного движения проявлять осторожность на трассе.