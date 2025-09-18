Новые инструменты и пособия купили для Дубровской ДШИ по нацпроекту

Новые инструменты, технику и пособия купили для Дубровской детской школы искусств по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Фонд Дубровской детской школы искусств в преддверии нового учебного года пополнился музыкальными инструментами, техникой и пособиями. По федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» для учреждений купили три акустических пианино, ученическую балалайку и баян «Тула». Для отделения изобразительного искусства приобрели новые мольберты и софиты, а также стеллаж для сушки работ. В классе хореографии появились современные гимнастические скамейки и маты.

Библиотека пополнилась учебно-методической литературой. Для проведения теоретических дисциплин купили интерактивную панель. Также в школе появилось автоматизированное рабочее место, новые принтеры и ноутбуки для работы.