Новые остановки поставили на улице Красноармейской в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Красноармейской. Точкой в работе стала установка новых остановочных комплексов с противоударными стеклами. Их разместили на пунктах «Магазин «Заря», «Завод «Кремний» и «Улица Крахмалёва».

Сами площадки рабочие также привели в порядок. Их расширили, замостили плиткой и оборудовали пандусами. На каждой остановке теперь поместится несколько единиц общественного транспорта.