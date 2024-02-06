Новые знаки регулируют движение на проспекте Станке Димитрова в Брянске

Новые знаки регулируют движение по полосам на проспекте Станке Димитрова в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Новые дорожные знаки «Направление движения по полосам» установили на коммунальщики на проспекте Станке Димитрова у поворота на ТЦ «Свенская Ярмарка». Теперь ехать на этом участке машины могут только прямо и направо.

«На этом участке дороги при повороте налево происходило много аварий. Обзор водителям загораживал транспорт, ожидающий зелёного сигнала светофора в крайнем ряду на встречной полосе», — уточнил начальник производственного участка организации дорожного движения Дорожного управления Александр Землянко.

Ранее на этом участке ограничили скорость движения до 40 км/ч.