Новые знаки регулируют движение на проспекте Станке Димитрова в Брянске
Новые знаки регулируют движение по полосам на проспекте Станке Димитрова в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Новые дорожные знаки «Направление движения по полосам» установили на коммунальщики на проспекте Станке Димитрова у поворота на ТЦ «Свенская Ярмарка». Теперь ехать на этом участке машины могут только прямо и направо.
«На этом участке дороги при повороте налево происходило много аварий. Обзор водителям загораживал транспорт, ожидающий зелёного сигнала светофора в крайнем ряду на встречной полосе», — уточнил начальник производственного участка организации дорожного движения Дорожного управления Александр Землянко.
Ранее на этом участке ограничили скорость движения до 40 км/ч.
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