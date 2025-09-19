Новый асфальт укладывают по ночам на улице Красноармейской в Брянске

Новый асфальт укладывают по ночам рабочие на улице Красноармейской в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска капитально ремонтируют улицу Красноармейскую. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет более 800 метров дороги от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалева.

В настоящее время специалисты укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы проводят ночью, чтобы не создавать пробки на дорогах.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».