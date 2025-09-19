Новый асфальт укладывают по ночам на улице Красноармейской в Брянске
Новый асфальт укладывают по ночам рабочие на улице Красноармейской в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Советском районе Брянска капитально ремонтируют улицу Красноармейскую. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет более 800 метров дороги от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалева.
В настоящее время специалисты укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы проводят ночью, чтобы не создавать пробки на дорогах.
Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Читайте также
Новости регионов
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного