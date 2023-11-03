Новый цифровой маммограф появился в брянской клинике

Новый высокотехнологичный цифровой маммограф появился в клинике Брянска. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения

Для Брянского клинико-диагностического центра купили новый цифровой маммограф «Маммоскан». Это самая технологичная техника в области цифровой полноформатной маммографии. Она выдаёт изображения высокого разрешения при низкой дозовой нагрузке. Специальной премией был отмечен и дизайн аппарата.

Технику уже ввели в эксплуатацию в клинике. Пациентам он доступен для проведения исследований.