Новый детсад в Брянске почти готов к открытию

Новый детсад на улице Флотской в Брянске почти готов к открытию. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйств Ирек Файзуллин и губернатор Александр Богомаз посетили новый детский сад на улице Флотской в Брянске. В обновлённом здании смогут принять 280 малышей.

«Детский сад уже готов принять малышей, завершаются работы по благоустройству территории. Со следующей недели строители приступают к благоустройству площадки возле школы — под футбольное поле, беговые дорожки», – Александр Богомаз.