Новый детсад в Брянске почти готов к открытию
Новый детсад на улице Флотской в Брянске почти готов к открытию. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйств Ирек Файзуллин и губернатор Александр Богомаз посетили новый детский сад на улице Флотской в Брянске. В обновлённом здании смогут принять 280 малышей.
«Детский сад уже готов принять малышей, завершаются работы по благоустройству территории. Со следующей недели строители приступают к благоустройству площадки возле школы — под футбольное поле, беговые дорожки», – Александр Богомаз.
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