Новый дом на Московском проспекте в Брянске «вырос» до шести этажей. Об этом сообщили в городской администрации.

На проспекте Московском в Брянске продолжается строительство девятиэтажного дома. Многоэтажку возводят строители из «Гомельской ДСК» строит в Брянске.

Прошлой неделе подрядчик приступил к монтажу железобетонных панелей седьмого этажа. Белорусские строители возводят один этаж в среднем за две недели. Следом за высотниками работают электромонтажники и штукатуры.

В новом доме будет три подъезда с одно- и двухкомнатными квартирами площадью около 37 и 60 квадратных метров. 27 из 108 квартир передадут брянским детям-сиротам. Дом должны сдать в четвёртом квартале этого года.