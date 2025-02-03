Новый корпус школы искусств №10 в Брянске готовят к открытию

Новый корпус детской школы искусств №10 в Брянске готовят к открытию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Фокинском районе Брянска по национальному проекту «Культура» подрядная организация «Жилсоцстрой» возводит пристройку к детской школы искусств №10. Здание уже готово. Со старым корпусом оно соединено теплым переходом.

На втором этаже корпуса работы уже завершены: рабочие собирают мебель в более чем десяти учебных кабинетах. Стены в них отделаны акустическими панелями.

На первом этаже завершаются общестроительные работы. Специалисты настраивают систему вентиляции, занимаются слаботочными сетями. В актовом зале установлены более 160 кресел, светомузыкальное оборудование для сцены. Также в пристройке есть подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подрядчик нарушил срок контракта. Ему начисляется пеня.