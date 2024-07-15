Новый мост на подъезде к Фокино открыли для машин

По новому мосту на подъезде к Фокино открыли движение машин. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянской области продолжается строительство моста через реку Болва на автодороге «Подъезд к городу Фокино». Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» полностью доделала одну половину сооружения. По ней уже организовано реверсивное движение для автомобилей.

На второй полосе специалисты занимаются стыковкой покрытия моста с дорожным полотном. Подрядчик занимается укладкой нижнего слоя асфальтобетона, а также строит тротуары.

Прослуживший более 70-ти лет старый мост рабочие уже начали разбирать. На его месте построят две защитные дамбы.