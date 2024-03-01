Новый мост строят на подъезде к Фокино по нацпроекту

Рабочие укрепляют откосы дамб нового моста, который строят по нацпроекту на подъезде к Фокино. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идёт строительство моста через реку Болва. Его возводит подрядная организация ООО «Дорстрой 32» на автодороге «Подъезд к городу Фокино».

В настоящее время рабочие укрепляют откосы дамб армированным монолитным бетоном. Также специалисты продолжают готовить дорожное полотно под участок магистрали. Она соединит Брянск, новый мост и Фокино.