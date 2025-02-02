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Новый почётный знак появится в Брянской области

2025, 02 февраля 14:38 Общество
Новый почётный знак появится в Брянской области
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Новый почётный знак «За отличие в службе» появится в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

На заседании Брянской областной думы депутаты рассмотрели вопрос об учреждении Почетного знака «За отличие в службе». Награду будут вручать за помощь добровольческому формированию «Барс-Брянск», участие в боевых операциях, содействие выполнению задач СВО.

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