Новый подрядчик приступил к бетонированию стен новой школы в Брянске
Новый подрядчик приступил к бетонированию первых стен новой школы на улице Флотской в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
На улице Флотской в Брянске продолжается строительство школы на 1 225 мест. Темп работ на объекте существенно вырос с появлением нового подрядчика. Напомним, организацию из Якутии сменила компания «Стройдело». Фирма уже построила несколько аналогичных учреждений в областном центре.
В настоящее время «Стройдело» бетонирует стены здания ниже нулевой отметки. Также специалисты ведут работы по устройству чаши бассейна, фундамента под теплицу. Вокруг делают наружное освещение и готовят территорию под физкультурно-спортивный комплекс.
Строительство должны закончить в конце этого года.
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