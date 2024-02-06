Новый подрядчик приступил к бетонированию стен новой школы в Брянске

Новый подрядчик приступил к бетонированию первых стен новой школы на улице Флотской в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Флотской в Брянске продолжается строительство школы на 1 225 мест. Темп работ на объекте существенно вырос с появлением нового подрядчика. Напомним, организацию из Якутии сменила компания «Стройдело». Фирма уже построила несколько аналогичных учреждений в областном центре.

В настоящее время «Стройдело» бетонирует стены здания ниже нулевой отметки. Также специалисты ведут работы по устройству чаши бассейна, фундамента под теплицу. Вокруг делают наружное освещение и готовят территорию под физкультурно-спортивный комплекс.

Строительство должны закончить в конце этого года.