Новый троллейбусный маршрут запустят в Брянске в апреле

Новый троллейбусный маршрут №8 запустят в Брянске с 1 апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

Новый троллейбусный маршрут начнёт работать в областном центре с 1 апреля. Пассажиры смогут добраться на нём от мясокомбината через площадь Партизан до телецентра и обратно. Ходить по маршруту будут пять троллейбусов.

Также с 1 апреля станет больше машин на маршрутах №1 и 2.