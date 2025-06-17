Новый тротуар строит подрядчик на улице Димитрова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Володарском районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Димитрова. Подрядчику «Спектр Брянск Строй» приводит в порядок километр дороги от перекрестков с улицами Никитина и Суворова.

По нечётной стороне улицы идёт ремонт проезжей части а по чётной — строительство нового тротуара. Рабочие уже убрали старый асфальт. Им предстоит уложить новое покрытие на площади более 10 700 квадратных метров.

Закончить ремонт улицы должны в июле. Обновление обойдётся в почти 22 млн рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».