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О свадебных обрядах узнали девятиклассники Жуковской школы

2024, 27 сентября 09:49 Общество
О свадебных обрядах узнали девятиклассники Жуковской школы
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О свадебных обрядах девятиклассникам Жуковской школы рассказал заведующий Центра «Народное творчество». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

В Жуковской центральной библиотеки ученики 9«Б» класса Жуковской школы № 2 имени Новикова встретились с заведующим сектором традиционной народной культуры центра «Народное творчество» Иваном Булаткиным. Речь шла о традиционных свадебных обрядах Брянской области.

Иван Булаткин подчеркнул, что это был один из самых сложных обрядов, где всё расписано до малейшего шага и слова, потому что за каждым символом и песней стоит конкретное значение. А свадьба всегда была важнейшим событием в жизни крестьянской семьи. Эксперт  также рассказал подросткам о качествах и умениях будущих молодожёнах в старые времена. Погрузиться в атмосферу традиционной народной свадьбы школьникам помогли видеоматериалы.

«Видя такую обратную реакцию, понимаешь необходимость сохранения и уважения культурных корней нашего народа. Встречаться, рассказывать, вести диалог – все это надо делать! Только так и можно действительно передавать знания будущим поколениям», – подчеркнул Иван Булаткин.

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