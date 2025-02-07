Обновленный ДК открыли в Погарском районе

Открытие обновленного ДК в Погарском районе отметили концертом. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В селе Гринево Погарского района торжественно открыли обновленный Дом культуры. Праздничный концерт в честь этого события посетили глава Погарского района Геннадий Гунарь, заместитель директора департамента культуры Брянской области Марина Мосеева. На сцене выступили творческие коллективы и исполнители Погарского района и села Гринево. Также перед гостями нового ДК выступили военнослужащие.

Дом культуры села Гринево обновили по решению губернатора Александра Богомаза. На ремонт выделили более 5 миллионов рублей.

Из здания усадьбы графа Безбородко учреждение перенесли в помещение бывшего магазина в центре села. Его полностью перепланировали: заменили все инженерные коммуникации, двери и окна, стены утеплили, потолок оборудовали современной звукоизоляцией, а пол покрыли износостойкой керамической плиткой.

Новые кресла поставили в зрительном зале. Там же появилась современная музыкальная и световая аппаратура. Есть в ДК и помещение для репетиций разных кружков и секций.