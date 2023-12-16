Оборудование монтируют в новом корпусе брянской больницы

Оборудование монтируют специалисты в новом хирургическом корпусе детской больницы в областном центре. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По нацпроекту «Здравоохранение» в Брянске идёт строительство хирургического корпуса детской областной больницы. Работы вышли на финишную прямую. Специалисты занимаются монтажом современного оборудования. Открыть медучреждение планируют в этом году.

«Как сказал во время прямой линии Президент России Владимир Владимирович Путин, на программу модернизации первичного звена здравоохранения в стране направляются колоссальные средства, строятся ФАПы, поликлиники, закупается автотранспорт, и эта программа обязательно будет продолжена», — подчеркнул Александр Богомаз.