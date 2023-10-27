Образ Пресвятой Богородицы доставили в Свенский монастырь

Икону Пресвятой Богородицы доставили в Свенский Успенский мужской монастырь. Об этом сообщили в пресс-службе брянской епархии.

В Брянскую область доставили чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Два дня она пробудет в Свенском Успенском мужском монастыре. В Успенском соборе перед иконой прошёл молебен.

Образа Пресвятой Богородицы весной 1999 года был куплен в церковной лавке. Икона ожила. Более 20 лет хранитель образа Сергей путешествует по всему миру.