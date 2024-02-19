Образовательные организации Брянщины представили проекты на ВДНХ

Образовательные организации Брянщины представили свои проекты и достижения посетителям выставки на ВДНХ. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошёл День образования. На стенде Брянской области свои проекты и достижения посетителям продемонстрировали представители организаций дополнительного образования. Они провели мастер класс и выступления. В числе участников — эколого-биологический центр, Губернаторский Дворец и Центр цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьковского района.

Юные программисты Брянщины привезли на выставку VR-проект «Виртуальный тур по истории Мальцовых», а также проекты управляемых роботов.