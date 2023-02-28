Очистные сооружения построят в Мглине за 110 млн рублей

Новые очистные сооружения и коллектор построят в Мглине за 110 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Мглине решат главную экологическую проблему. Здесь построят очистные сооружения и коллектор. Они будут очищать 400 кубических метров сточных вод в сутки. Из областного бюджета на это выделил более 110 млн рублей.